На организацию питания казанских школьников потратят 350 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

На организацию питания обучающихся в 2022—2023 годах в общеобразовательных учреждениях Казани потратят 350 миллионов рублей, выяснило «Реальное время». В меню 105 наименований продукции — от блинчиков с различными начинками, творога и кефира до кабачковой икры, яблочного повидла и соленых огурцов.

Почти 148,8 миллиона рублей направят на питание учеников 1—4-го классов 35 школ Казани. Например, для мнопрофильного лицея №188 Кировского района города услуги оценили в 8,17 миллиона, а для многопрофильной гимназии №189 «Заман» — в 8,54 миллиона.

201,2 миллиона рублей потратят на организацию питания учеников младших классов еще в 47 образовательных учреждениях столицы Татарстана. В их числе СОШ №42 Приволжского района Казани. На питание детей, которые обучаются в ней, предусмотрено 6 миллионов рублей.

Фото: Максим Платонов

Услуги необходимо оказывать с даты подписания контракта до конца текущего учебного года, до 31 мая 2023-го. Питание школьников необходимо организовать качественно и в соответствии с действующими нормативными документами.

Напомним, в этом учебном году стоимость комплексов школьного меню в Казани осталась на том же уровне, что и в предыдущем. Младшеклассникам горячее питание предоставляется бесплатно. За дополнительную плату школьники могут купить завтрак или полдник за 30 рублей, суп — за 16 рублей.



«Реальное время» писало, что родители школьников Казани жалуются на сбои в оплате питания. Некоторые дети не смогли купить обед в школьных столовых — оплата электронной «Образовательной картой» не проходила по кассе, а другая форма оплаты не допускается.

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Татьяна Демина