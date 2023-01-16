В России прорабатывают договоренности о безвизовом режиме с Саудовской Аравией и другими странами

Россия прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Саудовской Аравией, Бахрейном, Оманом и рядом других стран, заявил в интервью ТАСС статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.



По его словам, проекты безвизовых соглашений прорабатываются также с Кувейтом и Замбией, Мексикой и Малайзией, а еще с некоторыми островными государствами Карибского бассейна (Содружество Багамских Островов, Барбадос, Республика Гаити, Тринидад и Тобаго, Сент-Люсия).

С САР (специальный административный район) Гонконг обсуждается увеличение срока безвизового пребывания граждан с 14 до 30 дней.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с рядом других ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Также глава государства поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы.

Россия не должна вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда российским гражданам со стороны ряда западных стран, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он уверен, что от действий правительства не должны страдать рядовые граждане.

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Маргарита Головатенко