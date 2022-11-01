Президент России поручил подготовить предложения по безвизовому режиму для иностранцев

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с рядом других ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Также глава государства поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы. Вместе с этим Кабмин с МИД, МВД и ФСБ должны представить идеи по упрощению требований, касающихся деятельности в сфере туризма, связанной с использованием российских судов, включая неприменение правил пограничного режима.

Доложить об исполнении поручения необходимо 1 июня.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Также сегодня Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ продумать увеличение объемов авиаперевозок со странами, не включенными в перечень недружественных.



В сентябре бывшая глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что электронная въездная виза в Россию может быть запущена для 52 стран, но этот вопрос нужно обсудить с МИД страны.

В июле директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин сообщал, что Россия ведет переговоры с 18 странами об упрощении визового режима. Среди них — некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а также Малайзия, Китай, Гонконг.



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Максим Кокунин