Эксперт: «Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений, демонстрирует дружелюбие»

Россия не должна вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда российским гражданам со стороны ряда западных стран, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. В беседе с RT он прокомментировал соответствующее заявление замглавы МИД России Евгения Иванова.

Он уверен, что от действий правительства не должны страдать рядовые граждане.

— Россия, отказываясь от зеркальных мер по введению визовых ограничений в отношении рядовых европейцев, в полной мере демонстрирует свое дружелюбие, открытость и гостеприимство, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению политолога, благодаря таким мерам граждане европейских стран смогут беспрепятственно посещать Россию и обмениваться культурой.

— Ведь боевые действия идут не только на линии фронта, но и в информационном пространстве за умы рядовых европейцев, — пояснил Орлов.

Президент России Владимир Путин поручил Кабинету министров совместно с рядом других ведомств подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев, которые посещают страну в туристических, деловых и образовательных целях. Также глава государства поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы.

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Елизавета Пуншева