В Самарской области потушили пожар на рынке площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: скриншот видео ГУ МЧС РФ

Пожар в Самарской области на рынке в городе Кинеле полностью ликвидировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Напомним, сообщение о пожаре поступило в 2.33. Первоначально сообщалось о том, что горят торговые ряды на площади 900 кв. м. В 3.20 площадь возгорания значительно увеличилась, и для тушения были привлечены 97 человек, а также 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В 6.45 пожар локализовали. На тот момент его площадь увеличилась до 1,5 тысячи кв. м, а в тушении участвовали уже 108 человек и 42 единицы техники. Кроме того, в качестве дополнительных сил и средств были привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. В ходе ликвидации огня обнаружен один погибший.

Фото: скриншот видео ГУ МЧС РФ

Этой ночью в Приволжском районе Казани по улице Рихарда Зорге, 66е также сгорели четыре торговых павильона.

Уточняется, что горящие павильоны были расположены в ряду из 10 ларьков, пристроенных к двухэтажному административному зданию. Через 15 минут после вызова пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на площади, по предварительным данным, 32 кв. м.

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Максим Кокунин