На рынке Самарской области произошел пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

В Самарской области на рынке в городе Кинеле произошел пожар площадью 1,5 тысячи кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 2.33. Первоначально сообщалось о том, что горят торговые ряды на площади 900 кв. м. В 3.20 площадь возгорания значительно увеличилась, и для тушения были привлечены 97 человек, а также 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В 6.45 пожар локализовали. На тот момент в его тушении участвовали уже 108 человек и 42 единицы техники. Кроме того, в качестве дополнительных сил и средств были привлечены пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль и три пожарных поезда. В ходе ликвидации огня обнаружен один погибший, добавили в МЧС.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в декабре в подмосковном торговом центре «Мега Химки» в магазине OBI произошел пожар площадью 15 тысяч кв. метров. По состоянию на 8.25 мск пожар удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. метров. В экстренных службах сообщали, что обрушение произошло на площади 5 тыс. кв. м. Сгоревший гипермаркет был первым российским магазином немецкой сети, который работал в стране с начала нулевых. Его площадь составляла 17,4 тыс. кв. м.

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Максим Кокунин