Ночью в Казани сгорели четыре торговых павильона

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью в Приволжском районе Казани по улице Рихарда Зорге, 66е сгорели четыре торговых павильона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что горящие павильоны были расположены в ряду из 10 ларьков, пристроенных к двухэтажному административному зданию. Через 15 минут после вызова пожарные расчеты ликвидировали открытое горение на площади, по предварительным данным, 32 кв. м.

Как отметили в пресс-службе, погибших или пострадавших нет, а причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, сегодня в Самарской области на рынке в городе Кинеле произошел пожар площадью 1,5 тысячи кв. м. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 2.33. Первоначально сообщалось о том, что горят торговые ряды на площади 900 кв. м. В 3.20 площадь возгорания значительно увеличилась, и для тушения были привлечены 97 человек, а также 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

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Максим Кокунин