Президент России заявил, что инфляция в стране может приблизиться к 5%

Президент России Владимир Путин считает, что инфляция в стране по результатам первого квартала 2023 года может приблизиться к 5% от сегодняшних 11,9%. Об этом он рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Глава государства отметил, что это очень важный показатель для того, чтобы обеспечить достойный уровень жизни людей и их реальные доходы.

— Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая, — сказал российский лидер.

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, на этой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что в России инфляция по итогам 2022 года составила 11,9%.



— По итогам года у нас инфляция ниже 12%, если быть точнее с округлениями — 11,9%. И это несмотря на то, что мы перенесли индексацию тарифов ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, — сказал он.

В конце декабря глава Минфина России Антон Силуанов прогнозировал, что инфляция по итогам 2022 года составит около 12%. В обзоре Минэкономразвития говорилось, что годовая инфляция в стране продолжает снижаться. С 20 по 26 декабря в годовом выражении она замедлилась — с 12,35% неделей ранее до 12,19%.



Дефицит федерального бюджета в России по итогам 2022 года оценивается в 3,35 трлн рублей. Доходы составили 27,77 триллиона, а расходы — 31,11 триллиона

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Максим Кокунин