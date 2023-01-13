В Казани на дороге по ул. Фучика вновь появилась трещина

Фото: мэрия Казани

В Казани на проезжей части по улице Юлиуса Фучика при движении в сторону ул. Завойского, недалеко от торгового центра, образовалась крупная трещина. Как заявили городские власти, там просел грунт.

На данный момент специалисты обследуют участок. Автомобилистов власти Казани просят проложить свой маршрут по другим дорогам.

Сроки закрытия и ремонта участка дороги пока не определены. О них власти обещают сообщить позже.

Напомним, трещина на дороге по улице Юлиуса Фучика образуется не в первый раз. Похожий случай произошел в октябре 2022 года вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская. Специалисты установили, что там размыло грунт, в связи с чем решено провести дополнительные противоаварийные работы.



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— При проходке левого перегонного тоннеля от станции «100-летие ТАССР» до станции «10-й микрорайон» из-за резкого падения давления грунтопригруза — причину мы сейчас устанавливаем, она может быть и техническая, и ситуационная по сетям, — произошло резкое падение грунтопригруза и произошла просадка поверхности именно на проезжей части улицы Фучика, было нарушено дорожное полотно, — рассказывал 24 октября прошлого года гендиректор «Казметростроя» Марат Рахимов.

На данный момент на участке, где в октябре появилась трещина, ограничено движение транспорта. Машины будут ездить по специальным дорогам-дублерам до завершения строительства станции метрополитена.



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Татьяна Демина