В Казани организовали круглосуточный мониторинг за трещиной возле перекрестка Фучика — Ломжинская
В Казани вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская по улице Фучика появилась трещина на проезжей части. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Советского района.
На место выехали специалисты для обследования участка. Они выясняют, почему появилась трещина. Место отгорожено, «Казметрострой» в целях безопасности организовал круглосуточный мониторинг за участком.
О провале на этом участке сообщили сегодня пользователи соцсетей.
Вчера в Казани образовалась большая яма на тротуаре возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Очевидцы сообщили, что в нее провалилась девушка, а вытащить ее помог проезжающий мимо таксист.
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