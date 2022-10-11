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В Казани организовали круглосуточный мониторинг за трещиной возле перекрестка Фучика — Ломжинская

17:46, 11.10.2022 2
В Казани организовали круглосуточный мониторинг за трещиной возле перекрестка Фучика — Ломжинская
Фото: t.me/sovetskiy_kzn

В Казани вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская по улице Фучика появилась трещина на проезжей части. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Советского района.

На место выехали специалисты для обследования участка. Они выясняют, почему появилась трещина. Место отгорожено, «Казметрострой» в целях безопасности организовал круглосуточный мониторинг за участком.

Фото: t.me/sovetskiy_kzn

О провале на этом участке сообщили сегодня пользователи соцсетей.

Вчера в Казани образовалась большая яма на тротуаре возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Очевидцы сообщили, что в нее провалилась девушка, а вытащить ее помог проезжающий мимо таксист.

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Татьяна Леухина
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:24
    Правильно, ато еще кто-нибудь провалится
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  • Анонимно 18:37
    Мониторинг ксли просто видео- бесполезно
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