В Казани организовали круглосуточный мониторинг за трещиной возле перекрестка Фучика — Ломжинская

В Казани вблизи перекрестка Фучика — Ломжинская по улице Фучика появилась трещина на проезжей части. Об этом сообщается в telegram-канале администрации Советского района.



На место выехали специалисты для обследования участка. Они выясняют, почему появилась трещина. Место отгорожено, «Казметрострой» в целях безопасности организовал круглосуточный мониторинг за участком.



Фото: t.me/sovetskiy_kzn

О провале на этом участке сообщили сегодня пользователи соцсетей.

Вчера в Казани образовалась большая яма на тротуаре возле Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала. Очевидцы сообщили, что в нее провалилась девушка, а вытащить ее помог проезжающий мимо таксист.



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Татьяна Леухина