Сегодня в Татарстане сильный ветер и до -14 градусов

В субботу, 14 января, в Татарстане ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -9 до -14 градусов. В Казани прогнозируется от -9 до -12°С, в Набережных Челнах — от -10 до -14°С.

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Синоптики предупреждают об умеренном юго-западном, южном ветре, порывы которого местами могут усиливаться до 15—17 м/с. На дорогах гололедица.

В начале следующей недели, 16—17 января, ночные температуры в Татарстане ожидаются в пределах 12—17 градусов мороза. Днем ожидается от -7 до -12°С.

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Татьяна Демина