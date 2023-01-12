Днем в выходные в Татарстане ожидается до 14 градусов мороза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается до -14 градусов днем и до -19°С ночью. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В ближайшие дни Татарстан по-прежнему будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. С 13 по 15 января ночью температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.

В начале следующей недели, 16—17 января, ночные температуры ожидаются в пределах 12—17 градусов мороза. Днем ожидается от -7 до -12°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня, 12 января, в Татарстане установилась облачная с прояснениями погода без осадков. В полдень зафиксировано от -11 до -19 градусов.

Днем накануне, 11 января, в республике температуры воздуха составляли от -19 до -25 градусов. Ночью зарегистрировали 20—29°С мороза.

Напомним, с 6 по 11 января из-за сильных морозов в Татарстане действовало штормовое предупреждение. Отклонение среднесуточной температуры от нормы первой декады января в Татарстане колебалось в пределах от 13 до 23 градусов. В начале недели, 9 и 10 января, две метеостанции — Бавлы и Муслюмово — зафиксировали температуру воздуха ниже -40°С.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина