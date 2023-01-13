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Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в субботу

12:17, 13.01.2023
Жителей Татарстана предупредили о сильном ветре в субботу
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В субботу, 14 января, в Татарстане ожидается сильный юго-западный, южный ветер. Об этом предупредили в Гидрометцентре республики.

По прогнозу синоптиков, сильный ветер ожидается местами. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сильный юго-западный, южный ветер в Татарстане ожидается и сегодня. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

В ближайшие дни Татарстан будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. С 13 по 15 января ночью температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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