Камила Валиева стала серебряным призером чемпионата России по фигурному катанию

Фото: Скриншот трансляции Первого канала

Уроженка Казани, фигуристка Камила Валиева заняла второе место в женском одиночном катании на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

За свою короткую и произвольную программу Камила Валиева получила в общей сложности 247,32 балла. Чемпионкой России стала 15-летняя Софья Акатьева, набравшая 249,74 балла. Третье место у Елизаветы Туктамышевой — 241,72 балла.

Фото: скриншот трансляции

Вчера на чемпионате России проходила короткая программа в женском одиночном катании. Камила Валиева не смогла попасть в тройку лучших — она занимала 4-е место.

Первое место по итогам короткой программы было у Софьи Акатьевой — она набрала 85,59 балла. На втором месте располагалась Елизавета Туктамышева с 82,98 балла. Тройку лидеров замыкала Софья Муравьева, которая получила 79,96 балла.



Напомним, в начале декабря Камила Валиева выиграла личный турнир на чемпионате России по прыжкам. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге. Спортсменка набрала в финале 27,55 балла. Таким образом, она обогнала Софью Муравьеву, набравшую 22,67 балла.

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Максим Кокунин