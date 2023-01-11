СМИ: Турция негласно поставляет Украине американские кассетные боеприпасы

С ноября прошлого года Турция поставляет на Украину кассетные боеприпасы американского образца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Foreign Policy, чьи данные основываются на словах представителей США и Евросоюза.

Согласно публикации, Турция отправляет кассетные бомбы, используемые в артиллерии. Уточняется, что они были изготовлены США еще во времена холодной войны и предназначены для «уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя».

— После того, как США отказали [Украине] в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать, — рассказал один из собеседников издания.

Фото: ru.wikipedia.org

Кассетный боеприпас — разновидность боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля». При его разрыве высвобождаются или выбрасываются боевые припасы меньшего размера, что применяется для уничтожения личного состава и транспортных средств. Также их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, распыления химического или биологического оружия. Запрещены Конвенцией, заключенной в мае 2008 года. По состоянию на 10 февраля 2022 года к ней присоединились в общей сложности 123 государства в качестве 110 государств-участников и еще 13 в качестве подписавших сторон.



В октябре прошлого года главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в 2023 году на €1,5 млрд больше, чем заложено в бюджете Бюджет на 2023 год предусматривает почти €700 млн на военную помощь Киеву. Бербок и Ламбрехт попросили увеличить сумму до €2,2 млрд. Тогда же США выделило Украине очередной пакет (24-й транш) военной помощи на $275 млн.



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Максим Кокунин