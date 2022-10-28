Пентагон выделит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн

США выделит Украине новый пакет военной помощи на $275 млн, сообщила заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх на брифинге в пятницу.



Это уже 24-й транш, направленный Вашингтоном на помощь Киеву. По словам представителя министерства, новый пакет военной помощи Украине включает ракеты для HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие, спутниковые антенны. Последние войдут в пакет помощи впервые.

Сингх отметила, что спутниковые антенны не предназначены для замены оборудования Starlink, о проблемах с которыми ранее сообщали на Украине, информирует ТАСС.

Фото: pxhere.com

В октябре главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристина Ламбрехт попросили выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на €1,5 млрд больше, чем заложено в бюджете Бюджет на 2023 год предусматривает почти €700 млн на военную помощь Киеву. Бербок и Ламбрехт попросили увеличить сумму до €2,2 млрд.



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Маргарита Головатенко