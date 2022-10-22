Spiegel: МИД и Минобороны ФРГ просят выделить на военную помощь Киеву €2,2 млрд

Главы МИД и Минобороны ФРГ Анналена Бербок и Кристине Ламбрехт просят выделить на поставки оружия Киеву в следующем году на €1,5 млрд больше, чем заложено в бюджете, сообщает журнал Der Spiegel.



Бюджет на 2023 год предусматривает почти €700 млн на военную помощь Киеву. Бербок и Ламбрехт попросили увеличить сумму до €2,2 млрд.

Как указывает издание со ссылкой на письмо, направленное ими министру финансов Германии Кристиану Линднеру, только «конкретно и наглядно показать, что берет на себя ответственность, которую от нее ожидают международные партнеры».

На позапрошлой неделе Кабинет министров Германии сообщил о намерении поставить Украине очередной пакет помощи на €11 млн. Помощь включает в себя зимнее обмундирование, палатки и другое снаряжение. Украина получит 100 тысяч комплектов зимней одежды, десятки мобильных электрогенераторов, продовольствие.

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Маргарита Головатенко