Минэнерго США понизило прогноз цены нефти Brent на 2023 год

Минэнерго США понизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2023 год — до $83,1 за баррель с прежних $92,36, сообщает «РИА Новости».



Прогноз средней стоимости нефти марки WTI на текущий год понизили до $77,18 за баррель с декабрьской оценки в $86,36.

Согласно прогнозу на 2024 год, стоимость Brent составит $77,57 за баррель, WTI — $71,57 за баррель.

Фото: pixabay.com

8 декабря 2022 года стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021-го.



Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель. Хотя в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель.



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Маргарита Головатенко