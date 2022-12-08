Нефть марки Brent опустилась в цене ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 27 декабря 2021 года, сообщает «РИА Новости».



Из данных торгов следует, что мировые цены на нефть снижаются на 1—1,6%.

По состоянию на 19:10 мск цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,63%, до $75,91 за баррель. Ниже $76 показатель опустился впервые с конца прошлого года. Январские фьючерсы на WTI дешевели на 1,03%, до $71,27.

6 декабря цена нефти марки Brent опустилась на лондонской бирже ICE ниже $80 за баррель впервые с 6 января.

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Маргарита Головатенко