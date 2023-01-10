Bloomberg: цена российской нефти упала ниже $38 за баррель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Российская нефть Urals торговалась в пятницу, 6 января, на уровне около $38 за баррель. Хотя в тот же день мировой эталон Brent стоил $78,57 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

По сведения агентства, на цены якобы повлияли потеря европейского рынка и увеличение зависимости России от Китая и Индии. Страна продает нефть со скидкой, чтобы конкурировать с поставками с Ближнего Востока.

Отметим, что с 5 декабря начал действовать потолок цен в $60 за баррель, который ввели страны Евросоюза, G7 и Австралии.

Фото: pixabay.com

Российские власти регулярно предупреждали, что попытки Запада установить потолок цен на российские нефтепродукты не останутся без ответа. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в те страны, которые примут решение ввести ценовой потолок. Вместо этих направлений Россия или переориентирует поставки на рыночно ориентированных партнеров, или сократит добычу.

В конце декабря прошлого года, президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Он будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов