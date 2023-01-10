Депутат Госдумы от Татарстана предложил поощрять сотрудников ВПК квартирами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов прокомментировал «РИА Новости» заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о необходимости максимального сосредоточения на выполнении гособоронзаказа.



Он заявил, что следует поощрять «простых работяг» военно-промышленного комплекса за достижения в работе, в том числе квартирами:

— Надо делать все возможное для того, чтобы армия бесперебойно снабжалась… И если для этого надо примерно наказать нерадивых и подвести под это законодательную базу, то тоже за. А заодно надо примерно, публично поощрять простых работяг из ВПК за выдающиеся достижения в работе — и не только орденами, но и квартирами, например.

Сегодня Дмитрий Медведев сообщил о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством образцов востребованных вооружений, военной техники и средств поражения.



Правительство внесло в Госдуму законопроект закона о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе и за законностью расходования бюджетных средств.

Накануне Олег Морозов предложил вынести на обсуждение законодательную процедуру, позволяющую по решению суда приостановить возможность въезда в Россию для граждан, «занимающихся за рубежом подрывной деятельностью».

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Маргарита Головатенко