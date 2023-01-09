Депутат Госдумы от Татарстана предложил ограничить россиянам въезд за «подрывную деятельность»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов предложил вынести на обсуждение законодательную процедуру, позволяющую по решению суда приостановить возможность въезда в Россию для граждан, «занимающихся за рубежом подрывной деятельностью».



— Возможен и другой вариант: по решению суда гражданин РФ, уличенный в подрывной деятельности, оповещается, что в случае пересечения границы РФ он будет задержан на 48 часов с последующим судебным решением об ограничении его прав, — написал Морозов в своем telegram-канале.

Он также выразил мнение, что «никакого автоматического, «беспрепятственного возвращения» в Россию на основании гражданства не существует.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Законодатель считает, «в исключительных случаях» по решению суда можно ограничивать и ряд других конституционных прав россиян, таких как право на участие в выборах. Он подчеркнул, что это — крайняя мера, которая не должна распространяться на подавляющее большинство сограждан. Прежде чем вносить соответствующие изменения в законодательство, в том числе в закон о гражданстве, нужны разъяснения от специалистов в области конституционного права, отметил Морозов.



В октябре 2022 года Олег Морозов заявлял об отсутствии предпосылок к ограничению выезда из России на фоне введения военного положения в четырех регионах (в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях).

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Маргарита Головатенко