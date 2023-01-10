В Госдуму внесли законопроект о доступе Генпрокуратуры к информации о расчетах по гособоронзаказу

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Правительство внесло в Госдуму законопроект закона о повышении эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства о государственном оборонном заказе и за законностью расходования бюджетных средств, документ размещен в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента России.



Согласно проекту, Генпрокуратура получит право доступа к Единой информационной системе, содержащей информацию о расчетах по государственному оборонному заказу (ЕИС ГОЗ).

Сейчас доступ к информации о расчетах по гособоронзаказу предоставляется на основании заключенного с Минобороны соглашения об информационном взаимодействии.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин создал новую должность — своего первого заместителя в военно-промышленной комиссии России. Ее занял заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Сегодня Дмитрий Медведев сообщил о создании рабочей группы при военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством образцов востребованных вооружений, военной техники и средств поражения.

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Маргарита Головатенко