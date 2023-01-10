«Единые игры» Специальной Олимпиады откроются в Казани 22 января

«Единые игры» Специальной Олимпиады России для людей с ментальными нарушениями пройдут с 22 по 26 января 2023 года в Казани, об этом сообщает пресс-служба организаторов соревнований.



— Мы ожидаем замечательное событие, связанное с достижениями особых спортсменов, — «Единые игры». К нам приезжают представители регионов России и Республики Беларусь. Все структуры, задействованные в проведении мероприятия, приложат максимум усилий, чтобы организация была на высоком уровне, — сказала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

Церемония открытия Игр состоится 22 января в МВЦ «Казань Экспо». Соревнования развернутся на 14 площадках.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В ноябре 2022 года премьер-министр Татарстана Алексей Песошин распорядился образовать республиканский организационный комитет по подготовке и проведению «Единых игр» Специальной Олимпиады в 2023 году в Казани. Председателем комитета стала заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, ее заместителем — министр спорта республики Владимир Леонов.

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Маргарита Головатенко