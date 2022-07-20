В Татарстане по региональной программе построили почти 1,5 тысячи газопроводов до границ земельных участков

В Татарстане по региональной программе догазификации на сегодняшний день построили и ввели в эксплуатацию газопроводы-вводы до границ почти 1,5 тысячи земельных участков. Впоследствии их владельцы смогут подать заявку на догазификацию, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ООО «Газпром трансгаз Казань».



Там напомнили, что региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Татарстана стартовала в 2019 году.

В текущем году по ней запланировано доведение газа до границ более 3 тысяч земельных участков.

Фото: Максим Платонов

По федеральной программе в Татарстане без участия средств граждан газопровод доведен до границ 4 тысяч земельных участков. При этом подключено почти 880 домовладений.

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Татьяна Леухина