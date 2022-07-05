Президент Татарстана поздравил уроженца Казани генерала Лапина с присвоением звания Героя России

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил уроженца Казани, генерал-полковника Александра Лапина с присвоением звания Героя России.



— Авторитетный военачальник, опытный профессионал ратного дела, в непростой для Родины час Вы еще раз подтвердили свой патриотизм, верность благородному призванию защитника Отечества и личное мужество, внесли значимый вклад в решение особой государственной задачи и обеспечение безопасности нашей страны, — сказано в тексте телеграммы.

Президент Татарстана добавил, что в республике гордятся земляком и желают успехов в службе и больших свершений во славу России.

Фото: пресс-служба президента Татарстана (архив)

Вчера стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев России генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Александр Лапин — уроженец Казани. После окончания средней школы учился в Казанском химико-технологическом институте (1981—1982). После срочной службы поступил в Казанское высшее танковое командное училище имени Президиума Верховного Совета Татарской АССР, которое окончил в 1988 году. После окончания училища служил на должностях командира танкового взвода и танковой роты в Ленинградском военном округе и в Береговых войсках Северного флота. 22 ноября 2017 года указом президента РФ назначен на должность командующего войсками Центрального военного округа. С октября 2018 по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирийской Арабской Республике.



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Маргарита Головатенко