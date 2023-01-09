В Менделеевском районе Татарстана отменили занятия в школах для учеников 1—9 классов на 10 января

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Во вторник, 10 января, в Менделеевском районе Татарстана учебные занятия пройдут только для учеников 10—11 классов городских школ. Это связано с аномально холодной погодой.

— Для учеников 1—9 классов городских и 1—11 классов сельских школ учебные занятия отменены, — сообщили в пресс-службе Менделеевского района Татарстана. В муниципалитете из-за морозов также приостановлена перевозка детей школьными автобусами.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, сегодня в Менделеевском районе Татарстана занятия отменили для всех школьников. Решение приняли «в связи с низкой температурой воздуха».



Утром Министерство образования и науки Татарстана опубликовало информацию, что во многих школах республики за счет весенних продлены на два дня зимние каникулы. Позже информация на сайте исчезла. Как объяснили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства, решение о продлении каникул принимают муниципальные власти, а не Минобрнауки. И все же занятия в некоторых школах сегодня отменены, хотя сами школы и педагогические коллективы продолжают работать.

— Если вам не с кем оставить несовершеннолетних детей, то школы примут их при любой температуре. С ребенком будут заниматься педагоги, и он будет накормлен горячим питанием. Температурный режим в общеобразовательных организациях также соответствует всем нормам и требованиям, — говорится в сообщении Минобрнауки Татарстана.

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Антон Гаврилов