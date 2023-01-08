В Менделеевском районе Татарстана из-за морозов отменили учебные занятия в школах

9 января во всех школах Менделеевска и его района из-за морозов отменены учебные занятия.

— Руководством Менделеевского муниципального района принято решение завтра, 9 января, во всех городских и сельских школах отменить занятия для учащихся с 1-го по 11-й класс в связи с низкой температурой воздуха, — говорится в сообщении пресс-службы Менделеевского района Татарстана.

Также отмечается, что временно будет приостановлена перевозка детей школьными автобусами.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Министерстве образования и науки Татарстана предупредили о возможной отмене занятий в школах республики из-за сильных морозов. Уроки могут быть отменены: в начальных классах сельских школ при минус 23 градусах, в начальных классах городских школ и 5—9-х классах сельских школ при минус 25, в 5—9-х классах городских школ при минус 27, в 10—11-х классах сельских школ при минус 30, в 10—11-х классах городских школ при минус 32.

Также сообщалось о температуре до -41 градуса ночью и утром 9 и 10 января.



Напомним, что аномально холодная погода стала причиной для объявления в Татарстане штормового предупреждения в период с 6 по 11 января.

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Антон Гаврилов