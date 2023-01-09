В казанском «Салават купере» загорелась «Газель»

Фото: кадр видео/соцсети

В казанском жилом районе «Салават купере» на улице Сажинова загорелась «Газель», сообщили очевидцы в социальных сетях.

На кадрах, выложенных пользователями, видно, что огонь перекинулся еще на один автомобиль. Водитель отъехал от огня, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение, а затем стал тушить автомобиль снегом.

О причинах случившегося, а также о пострадавших не сообщается.

В начале декабря сообщалось о возгорании двух автомобилей в Казани. 4 декабря загорелся багажник Nissan около жилого дома на улице Космонавтов, второй случай произошел 10 декабря на подземной парковке торгового центра «Южный».



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Маргарита Головатенко