В Казани на подземной парковке ТЦ «Южный» загорелся автомобиль

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сегодня в Казани на подземной парковке торгового центра «Южный» загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 12.29. В здании ТЦ сработала пожарная сигнализация и система оповещения при эвакуации.

Стоит отметить, что хоть угроза перехода огня на помещения торгового центра отсутствовала, тем не менее из помещений самостоятельно эвакуировались около 2 тысяч человек. В 12.48 источник открытого горения был ликвидирован на площади 1 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Напомним, вчера утром вспыхнул пожар в подмосковном торговом центре «Мега Химки». В результате ЧП погиб охранник. Причиной пожара могло стать нарушение правил проведения сварочных работ в пристройке здания.



Прокуратура Казани не планирует проверять безопасность казанских торговых центров после пожара в ТЦ «Мега Химки». Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Об отсутствии таких же планов нашему изданию рассказали в пресс-службе республиканского МЧС.

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Максим Кокунин