В Казани на улице Космонавтов загорелся багажник автомобиля
В Казани на улице Космонавтов возле дома №41б днем 4 декабря загорелся багажник автомобиля Nissan. Огонь ликвидировали в течение 10 минут, выяснило «Реальное время».
Как сообщили изданию в ГУ МЧС России по Татарстану, площадь горения составила один квадратный метр. Пострадавших нет.
В начале ноября на въезде в Казань загорелся автобус. По данному факту прокуратура города организовала проверку. Как заявили в Ассоциации АТП Татарстана, в автобусе пассажиров не было, пострадавших нет. Подобный инцидент произошел на выезде из Казани 29 октября. Прокуратура города проводит проверку.
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