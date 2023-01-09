«Ак Барс» объявил состав на матч с «Сибирью»
Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», который проходит сегодня в Новосибирске.
Состав «Ак Барса»:
- Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);
- Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Дмитрий Воронков — Александр Радулов (к);
- Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
- Василий Токранов — Никита Лямкин, Кирилл Панюков — Кирилл Семенов — Михаил Глухов (а);
- Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк; Максим Быков.
Отметим, что в прошлую пятницу казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев.
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Илина ХакимоваСпортХоккей
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