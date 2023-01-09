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«Ак Барс» объявил состав на матч с «Сибирью»

15:30, 09.01.2023
«Ак Барс» объявил состав на матч с «Сибирью»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» объявил состав на гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», который проходит сегодня в Новосибирске.

Состав «Ак Барса»:

  • Вратари: Амир Мифтахов (Тимур Билялов);
  • Даниил Журавлев — Вячеслав Войнов, Станислав Галиев — Дмитрий Воронков — Александр Радулов (к);
  • Дмитрий Юдин — Кристиан Хенкель, Дмитрий Кагарлицкий — Вадим Шипачев (а) — Кирилл Петров;
  • Василий Токранов — Никита Лямкин, Кирилл Панюков — Кирилл Семенов — Михаил Глухов (а);
  • Никита Евсеев, Артем Лукоянов — Артем Галимов — Никита Дыняк; Максим Быков.
Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

Отметим, что в прошлую пятницу казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев.

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Илина Хакимова
СпортХоккей

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