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Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Витязь»

19:08, 06.01.2023
Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Витязь»
Фото: ak-bars.ru

Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.

Обе шайбы хоккеисты забросили во втором периоде встречи. Первым на 34-й минуте отличился Кирилл Панюков. Спустя пять минут Станислав Галиев реализовал большинство, установив окончательный счет в матче.

Таким образом, казанский клуб одержал уже третью победу подряд. До этого подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли «Нефтехимик» и «Северсталь».

Фото: ХК «Ак Барс»/t.me

В последний раз «Ак Барс» и «Витязь» встречались между собой 23 декабря. Тогда казанцы одержали победу со счетом 4.3.

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Айрат Назипов
СпортХоккей Татарстан

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