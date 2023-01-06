Казанский «Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв «Витязь»
Хоккейный клуб «Ак Барс» обыграл «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:0.
Обе шайбы хоккеисты забросили во втором периоде встречи. Первым на 34-й минуте отличился Кирилл Панюков. Спустя пять минут Станислав Галиев реализовал большинство, установив окончательный счет в матче.
Таким образом, казанский клуб одержал уже третью победу подряд. До этого подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли «Нефтехимик» и «Северсталь».
В последний раз «Ак Барс» и «Витязь» встречались между собой 23 декабря. Тогда казанцы одержали победу со счетом 4.3.
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