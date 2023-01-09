Защитник «Ак Барса» Лямкин продлил контракт с клубом

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Никита Лямкин, защитник хоккейного клуба «Ак Барс», подписал новый контракт с клубом — соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25, сообщили в пресс-службе команды.

Лямкин перешел в хоккейный клуб в 2017 году. Стоит сказать, что Лямкин — чемпион России и обладатель Кубка Гагарина (2018), серебряный призер чемпионата России (2020), бронзовый призер чемпионата России и КХЛ (2021) и бронзовый призер чемпионата МХЛ (2017).

Фото: ak-bars.ru

Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов стал лучшим вратарем недели в КХЛ. Лучшим нападающим недели КХЛ признала форварда «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского. Лучшим защитником стал Алекс Грант из «Барыса», а лучшим новичком признали Никиту Гребенкина из «Амура».

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Илина Хакимова