Голкипер казанского «Ак Барса» Тимур Билялов признан лучшим вратарем недели в КХЛ

Голкипер хоккейного клуба «Ак Барс» Тимур Билялов стал лучшим вратарем недели в КХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

По воротам Билялова было нанесено 54 броска (27 в среднем за игру), из которых он отразил 98,15%. Коэффициент надежности составил 0,49. В матче с «Витязем» (2:0) Билялов сыграл на ноль. Для него это уже пятое признание в карьере.

Лучшим нападающим недели КХЛ признала форварда «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского. Лучшим защитником стал Алекс Грант из «Барыса», а лучшим новичком признали Никиту Гребенкина из «Амура».

Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов родился 28 марта 1995 года. Профессиональную карьеру хоккеиста начал в казанском «Ирбисе» в 2012 году. За «Ак Барс» он выступает с 2019 года. За период выступлений в КХЛ становился лучшим вратарем сезона-2019/20 и был номинирован на эту награду по итогам сезона-2020/21. Также Билялов был в заявке сборной России на ОИ-2022.

Отметим, что в прошлую пятницу казанский «Ак Барс» обыграл «Витязь» со счетом 2:0. Голы забили Кирилл Панюков и Станислав Галиев. Сегодня казанский клуб встретится с ХК «Сибирь». Матч состоится в 15.30 в Новосибирске.



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Айрат Назипов