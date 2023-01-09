В Татарстане утром 9 января зафиксировали -37,6 градуса

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане утром в понедельник, 9 января, похолодало до -37,6°C. Такую температуру в 10.00 зарегистрировала метеостанция Бавлы.

В это же время метеостанция Бугульма зафиксировала -31,7°C. По данным метеостанции Кукмор на 10.10, температура воздуха составила -33,2°C.

Фото: скриншот tatarmeteo.ru

В Казани самую низкую температуру воздуха по состоянию на 10 часов утра зафиксировал ПНЗ №9 на пересечении улиц Побежимова и Ленинградской — она составила -30,8 градуса. ПНЗ №10 на пересечении улиц Файзи и Бигичева зарегистрировал -30,4°C, а ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева — ровно -30 градусов.

Напомним, в Татарстане с 6 по 11 января действует штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. Среднесуточная температура воздуха может опускаться на 9—18 градусов ниже климатической нормы.



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Татьяна Демина