Вильфанд предупредил жителей Поволжья, Урала и Сибири о грядущих морозах до 34-43 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Кировской области и других субъектах Приволжского и Сибирского федерального округов в ближайшие дни температура будет ниже нормы на 16—20 градусов. В Уральском федеральном округе столбик термометра опуститься до 34—43 градусов. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Например, в Нижегородской и Кировской областях ожидается до 32—36 градусов мороза 9 января. Во вторник тоже никакого ослабления морозов. Затем будет медленное-медленное повышение температуры, которое приведет к тому, что в пятницу морозы будут до 15 градусов», — приводит ТАСС слова метеоролога.

Также Вильфанд рассказал, что в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах до четверга ожидаются морозы до 37—43 градусов мороза. «В Свердловской области — до 30—34 градусов мороза до вторника включительно. Аналогичная ситуация и в Челябинской, Курганской областях», — сообщил специалист.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану

По словам метеоролога, с морозами также придется столкнуться и жителям регионов юга Западной Сибири.

«Драматичные события ожидают юг Западной Сибири — Омская, Томская, Новосибирская области, Алтайский край. Там температуры пока что очень высокие, но там будет резкое похолодание. Уже с 8 на 9 января в Омской области похолодает до минус 31—32 градусов, а затем до минус 33—35 градусов, — отметил Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что в этой части России температура отклонится от нормы на 20 градусов.

Напомним, что 5 января сообщалось об объявлении в Татарстане с 6 по 11 января штормового предупреждения из-за аномально холодной погоды.

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Антон Гаврилов