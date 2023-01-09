Несколько катков в Казани не будут сегодня работать из-за аномального мороза
Сегодня из-за аномальных морозов не будут работать катки в парке «Черное озеро» и сквере 100-летия образования строительной отрасли Республики Татарстан. Об этом говорится в телеграм-канале мэрии Казани.
— Причиной стали погодные условия. Днем столбики термометров поднимутся до -25—30 градусов, — говорится в публикации.
Также отмечается, что ночью и утром 10 января в Татарстане ожидается до -31 и -36 градусов мороза. Местами возможно до -41 градуса.
Сегодня сообщалось, что из-за сильных морозов во многих школах Татарстана на два дня продлили зимние каникулы.
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