Челнинскую фирму привлекли к ответу за «придуманный» асфальтобетонный завод
Асфальтобетонный завод принадлежит другой фирме
Татарстанское УФАС России завело дело против челнинской компании «Акбай Строй» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Как выяснилось, информация на официальном сайте фирмы о наличии у нее собственного асфальтобетонного завода по производству горячей и холодной асфальтобетонной смеси и его характеристик вводила в заблуждение потенциальных клиентов.
Поводом для проверки стало обращение в надзорную службу другой строительной компании из Набережных Челнов — ООО «ПКФ «Автоиль». Заявитель указал, что снимки завода на сайте «Акбай Строя» используются незаконно.
«Указанные изображения ООО «Акбай Строй» используются неправомерно в связи с тем, что указанный завод принадлежит и находится на балансе ООО «ПКФ «Автоиль», — говорится в материалах дела.
В качестве доказательств фирма представила актуальные фотоснимки, датированные апрелем 2022 года. Кроме того, «Автоиль» предъявила и другие подтверждения того, что у нее в наличии есть спецоборудование, в том числе договор о покупке асфальтосмесительной установки.
Налицо «все признаки недобросовестной конкуренции»
Инспекторы, изучив информационное содержание сайта «Акбай Строя», установили, что в качестве основного направления его деятельности обозначены работы по строительству и ремонту дорог любой сложности, во вкладках сайта имеется информация о заводе-изготовителе смесей, используемых при осуществлении дорожно-строительных работ, а из текста сайта следует:
«Наш завод производит горячие и холодные асфальтобетонные смеси, используемые при строительстве различных дорожных покрытий. Мы предлагаем крупнозернистый асфальтобетон, предназначенный для укладки нижних слоев дорожного основания, а также мелкозернистый асфальтобетон, используемый для завершающего верхнего слоя. Также у нас вы можете приобрести асфальт, в основе которого выступает песок. Такая смесь используется при укладке пешеходных дорожек, обустройстве зон отдыха и ямочном ремонте».
В подтверждение на сайте фирмы размещены фотографии самого завода и его характеристики. При этом в качестве услуг, оказываемых ООО «Акбай Строй», среди прочих перечислены продажа асфальтобетонных смесей и продажа асфальтной крошки.
УФАС установило, что подобного рода информация о заводе, о его характеристиках, использование фотоснимков, подводящих к тому, что «Акбай Строй» самостоятельно производит смеси, образует собой недобросовестные действия, поскольку доводит недостоверную информацию до клиентов. Кроме того, сотрудник ведомства в рамках дела позвонил на абонентский номер, указанный на сайте akbay-stroy.ru, и в ходе телефонного разговора установил, что ООО «Акбай Строй» не является асфальтобетонным заводом и не производит асфальтобетонные смеси, а лишь осуществляет их перевозку. Однако обе челнинские фирмы ведут один и тот же вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий — это означает, что «Акбай Строй» и «ПКФ «Автоиль» являются хозяйствующими субъектами конкурентами.
Таким образом, считает антимонопольная служба, информация на сайте «Акбай Строя» о наличии своего завода по производству горячих и холодных асфальтобетонных смесей при одновременном использовании фотографий завода, принадлежащего ООО «ПКФ «Автоиль», создает у потребителей впечатления о месте, способе производства асфальтобетонных смесей, об оборудовании, используемом при их изготовлении, которые не соответствуют действительности, а значит, нарушают федеральный закон о защите конкуренции. К тому же в действиях «Акбай Строя» по распространению на официальном интернет-сайте недостоверной информации содержатся все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции».
Эти действия, уверены антимонопольщики, противоречат требованиям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Распространение недостоверных сведений способно ввести потребителей в заблуждение и привести к неполучению доходов конкурентов.
«Данное обстоятельство сможет сыграть определяющую роль в выборе товара в пользу продукции ООО «Акбай Строй» и тем самым дезориентировать потребителей о реальном положении на рынке производства и применения асфальтобетонных смесей, а также их использования при осуществлении дорожно-строительных и ремонтных работ и отвлечь клиентов от сегмента этого рынка, что, безусловно, свидетельствует о получении ООО «Акбай Строй» конкурентных преимуществ», — говорится в деле.
С учетом всех этих обстоятельств в середине августа 2022 года республиканское УФАС выдало «Акбай Строю» предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения статьи 14.2 закона «О защите конкуренции». Фирма документ получила, что подтверждается почтовым уведомлением и почтовым идентификатором. В ходе мониторинга сайта компании, проведенного сотрудниками антимонопольного ведомства в ноябре, выяснилось, что информация, размещенная на сайте, частично изменена и приведена в соответствие с требованиями предупреждения, но в отдельных его разделах фирма до сих пор позиционируется как завод, используются изображения завода, принадлежащего «ПКФ «Автоиль», значит, выданное предупреждение так и не было исполнено, отмечается в деле УФАС.
Сайт не работает, а фирма объявила себя банкротом
Как выяснило «Реальное время», в данный момент сайт фирмы уже не действует — у домена, на котором он располагался, истек срок регистрации. При этом у компании имеется официальная страница в соцсети ВКонтакте, где в публикациях также говорится, что «кроме дорожно-строительных работ, мы занимаемся производством асфальтобетонных смесей. Собственный асфальтобетонный завод позволяет производить горячие смеси различного состава и пропорции», представлены фотографии оборудования и объектов, на которых проводилась укладка дорожного покрытия. Последняя информация на странице датируется декабрем 2021 года.
Также стало известно, что с ноября 2022 года в отношении ООО «Акбай Строй» возбуждено производство по делу о несостоятельности — банкротстве. Руководство компании о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом в связи с наличием у нее признаков банкротства уведомило еще в июле. В документе в списке кредиторов значатся две татарстанские компании, которым задолжала эта челнинская организация.
Она была зарегистрирована в Набережных Челнах в августе 2016 года, ее директором и учредителем является Ильшат Хурамшин. Выручка его предприятия за 2021 год выросла на 41%, до 9,6 млн рублей, но год фирма завершила с убытком в 2,3 млн рублей.
По данным ФАС, компания входит в реестр недобросовестных поставщиков. Помимо этого в арбитражных судах РФ были рассмотрены 11 судебных дел с участием «Акбай Строя», в семи из которых он являлся ответчиком.
ПКФ «Автоиль» действует в Челнах с 2014 года, руководит ей и одновременно является учредителем предприниматель Ильдар Имангулов. Помимо этой фирмы, он является руководителем или учредителем четырех других организаций: три из них предоставляют услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств, еще одна занимается строительством жилых и нежилых зданий. Что касается финансовых показателей ПКФ «Автоиль», то их также нельзя назвать успешными — 2021 год фирма завершила с нулевой выручкой, убыток составил 175 тыс. рублей.
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