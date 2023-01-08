Челнинскую фирму привлекли к ответу за «придуманный» асфальтобетонный завод

Фото: скриншот аккаунта фирмы «Акбай Строй» в соцсетях: vk.com/akbay.stroy

Асфальтобетонный завод принадлежит другой фирме

Татарстанское УФАС России завело дело против челнинской компании «Акбай Строй» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Как выяснилось, информация на официальном сайте фирмы о наличии у нее собственного асфальтобетонного завода по производству горячей и холодной асфальтобетонной смеси и его характеристик вводила в заблуждение потенциальных клиентов.

Поводом для проверки стало обращение в надзорную службу другой строительной компании из Набережных Челнов — ООО «ПКФ «Автоиль». Заявитель указал, что снимки завода на сайте «Акбай Строя» используются незаконно.

«Указанные изображения ООО «Акбай Строй» используются неправомерно в связи с тем, что указанный завод принадлежит и находится на балансе ООО «ПКФ «Автоиль», — говорится в материалах дела.



В качестве доказательств фирма представила актуальные фотоснимки, датированные апрелем 2022 года. Кроме того, «Автоиль» предъявила и другие подтверждения того, что у нее в наличии есть спецоборудование, в том числе договор о покупке асфальтосмесительной установки.

Фото: скриншот аккаунта фирмы «Акбай Строй» в соцсетях: vk.com/akbay.stroy

Налицо «все признаки недобросовестной конкуренции»

Инспекторы, изучив информационное содержание сайта «Акбай Строя», установили, что в качестве основного направления его деятельности обозначены работы по строительству и ремонту дорог любой сложности, во вкладках сайта имеется информация о заводе-изготовителе смесей, используемых при осуществлении дорожно-строительных работ, а из текста сайта следует:

«Наш завод производит горячие и холодные асфальтобетонные смеси, используемые при строительстве различных дорожных покрытий. Мы предлагаем крупнозернистый асфальтобетон, предназначенный для укладки нижних слоев дорожного основания, а также мелкозернистый асфальтобетон, используемый для завершающего верхнего слоя. Также у нас вы можете приобрести асфальт, в основе которого выступает песок. Такая смесь используется при укладке пешеходных дорожек, обустройстве зон отдыха и ямочном ремонте».

В подтверждение на сайте фирмы размещены фотографии самого завода и его характеристики. При этом в качестве услуг, оказываемых ООО «Акбай Строй», среди прочих перечислены продажа асфальтобетонных смесей и продажа асфальтной крошки.

УФАС установило, что подобного рода информация о заводе, о его характеристиках, использование фотоснимков, подводящих к тому, что «Акбай Строй» самостоятельно производит смеси, образует собой недобросовестные действия, поскольку доводит недостоверную информацию до клиентов. Кроме того, сотрудник ведомства в рамках дела позвонил на абонентский номер, указанный на сайте akbay-stroy.ru, и в ходе телефонного разговора установил, что ООО «Акбай Строй» не является асфальтобетонным заводом и не производит асфальтобетонные смеси, а лишь осуществляет их перевозку. Однако обе челнинские фирмы ведут один и тот же вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий — это означает, что «Акбай Строй» и «ПКФ «Автоиль» являются хозяйствующими субъектами конкурентами.

Таким образом, считает антимонопольная служба, информация на сайте «Акбай Строя» о наличии своего завода по производству горячих и холодных асфальтобетонных смесей при одновременном использовании фотографий завода, принадлежащего ООО «ПКФ «Автоиль», создает у потребителей впечатления о месте, способе производства асфальтобетонных смесей, об оборудовании, используемом при их изготовлении, которые не соответствуют действительности, а значит, нарушают федеральный закон о защите конкуренции. К тому же в действиях «Акбай Строя» по распространению на официальном интернет-сайте недостоверной информации содержатся все признаки недобросовестной конкуренции, указанные в п. 9 ст. 4 ФЗ «О защите конкуренции».

Эти действия, уверены антимонопольщики, противоречат требованиям законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. Распространение недостоверных сведений способно ввести потребителей в заблуждение и привести к неполучению доходов конкурентов.

Фото: скриншот аккаунта фирмы «Акбай Строй» в соцсетях: vk.com/akbay.stroy

«Данное обстоятельство сможет сыграть определяющую роль в выборе товара в пользу продукции ООО «Акбай Строй» и тем самым дезориентировать потребителей о реальном положении на рынке производства и применения асфальтобетонных смесей, а также их использования при осуществлении дорожно-строительных и ремонтных работ и отвлечь клиентов от сегмента этого рынка, что, безусловно, свидетельствует о получении ООО «Акбай Строй» конкурентных преимуществ», — говорится в деле.



С учетом всех этих обстоятельств в середине августа 2022 года республиканское УФАС выдало «Акбай Строю» предупреждение о прекращении действий (бездействий), которые содержат признаки нарушения статьи 14.2 закона «О защите конкуренции». Фирма документ получила, что подтверждается почтовым уведомлением и почтовым идентификатором. В ходе мониторинга сайта компании, проведенного сотрудниками антимонопольного ведомства в ноябре, выяснилось, что информация, размещенная на сайте, частично изменена и приведена в соответствие с требованиями предупреждения, но в отдельных его разделах фирма до сих пор позиционируется как завод, используются изображения завода, принадлежащего «ПКФ «Автоиль», значит, выданное предупреждение так и не было исполнено, отмечается в деле УФАС.

Сайт не работает, а фирма объявила себя банкротом

Как выяснило «Реальное время», в данный момент сайт фирмы уже не действует — у домена, на котором он располагался, истек срок регистрации. При этом у компании имеется официальная страница в соцсети ВКонтакте, где в публикациях также говорится, что «кроме дорожно-строительных работ, мы занимаемся производством асфальтобетонных смесей. Собственный асфальтобетонный завод позволяет производить горячие смеси различного состава и пропорции», представлены фотографии оборудования и объектов, на которых проводилась укладка дорожного покрытия. Последняя информация на странице датируется декабрем 2021 года.

Также стало известно, что с ноября 2022 года в отношении ООО «Акбай Строй» возбуждено производство по делу о несостоятельности — банкротстве. Руководство компании о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ее банкротом в связи с наличием у нее признаков банкротства уведомило еще в июле. В документе в списке кредиторов значатся две татарстанские компании, которым задолжала эта челнинская организация.

Она была зарегистрирована в Набережных Челнах в августе 2016 года, ее директором и учредителем является Ильшат Хурамшин. Выручка его предприятия за 2021 год выросла на 41%, до 9,6 млн рублей, но год фирма завершила с убытком в 2,3 млн рублей.

По данным ФАС, компания входит в реестр недобросовестных поставщиков. Помимо этого в арбитражных судах РФ были рассмотрены 11 судебных дел с участием «Акбай Строя», в семи из которых он являлся ответчиком.

ПКФ «Автоиль» действует в Челнах с 2014 года, руководит ей и одновременно является учредителем предприниматель Ильдар Имангулов. Помимо этой фирмы, он является руководителем или учредителем четырех других организаций: три из них предоставляют услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств, еще одна занимается строительством жилых и нежилых зданий. Что касается финансовых показателей ПКФ «Автоиль», то их также нельзя назвать успешными — 2021 год фирма завершила с нулевой выручкой, убыток составил 175 тыс. рублей.

Ангелина Панченко