Хуснуллин сообщил о проведенных работах на трассе М-12

Фото: соцсети

Работы по обустройству дороги, устройству земляного полотна и возведению ИССО ведутся на трассе М-12 уже с 3 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, на вантовом мосту через Оку смонтировано уже 12 и 34 пар вант. Левая консоль моста смонтирована на половину длины, правая — на четверть. Работы здесь не останавливались даже в Новый год.

В декабре стало известно, что активные строительные работы на участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург начнутся в 2023 году. На тот момент маршрут уже строился.

Фото: соцсети

В конце октября в Актанышском районе Татарстане ввели в эксплуатацию первый участок скоростной трассы Казань — Екатеринбург. Его протяженность — 6 километров (км 1155 — км 1161).

В августе на выездном совещании в Татарстане по строительству М-12 Марат Хуснуллин сообщил, что на опережающее строительство трассы Казань — Екатеринбург выделили 260 миллиардов рублей. По его словам, строители уже в этом году «должны полноценно развернуться на участке».



Напомним, президент страны Владимир Путин одобрил предложение назвать трассу М-12 Москва — Казань с продолжением до Тюмени «Восток». Весь коридор от Санкт-Петербурга через Москву до Владивостока будет называться «Россия».



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Елизавета Пуншева