Стоимость газа в Европе вернулась к уровню цен ноября 2021 года

В Европе стоимость газа 4 января опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м — можно сказать, что цены достигли уровня 2 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за 1 тыс. куб. м, или €67 за МВт·ч.

Таким образом, общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.

Фото: pixabay.com

Отметим, что котировки газа снижаются на фоне аномально теплой зимы в Европе — температура в большинстве европейских стран находится выше климатических показателей, что, в свою очередь, привело не только к снижению отбора газа из хранилищ, но и к росту закачки в них до рекордных уровней, передает ТАСС.



Сейчас ПХГ Европы заполнены на 83,33%, в них находится 90,2 млрд куб. м газа. Тем не менее «Газпром» предупреждал, что даже приближенные к максимальным запасы газа в европейских ПХГ не могут гарантировать им «отапливаемую» теплую зиму. Из-за изменившейся логистики и источников газоснабжения нагрузка на ПХГ Европы зимой будет в разы больше.



Напомним, министры энергетики стран Евросоюза договорились об уровне лимита цен на газ в рамках механизма коррекции рынка. Он составит 180 евро за МВт·ч.



Позднее в Кремле заявили, что реакция России на газовые решения будет аналогична действиям Москвы по нефтяному вопросу. Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефтепродукты.

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Илина Хакимова