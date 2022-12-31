Эксперт объяснил снижение цены на газ в Европе

Биржевые цены на газ в Европе снижаются из-за теплой и ветреной погоды и высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ). Об этом «РИА Новости» сообщил консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин.

— Сокращение цен на газ в Европе обусловлено в первую очередь погодным фактором, играющим в настоящее время в пользу импортеров... Кроме того, понижающее давление на котировки оказывает высокий уровень заполненности европейских газовых хранилищ, — отметил эксперт.

Тимонин уточнил, что за последнюю неделю в европейском регионе установилась достаточно теплая погода, из-за чего снизилось потребление энергии. Там же в Европе есть достаточные генерирующие мощности от ветряков.

Фото: pixabay.com

В то же время, отмечает эксперт, данные факторы можно считать краткосрочными. Фундаментальная проблема дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренции Европы и Азии за доступные объемы остается актуальной, сохранится она и в 2023 году, в связи с чем в предстоящем году нельзя исключать нового скачка котировок в сторону повышения, заключил он.

Напомним, что накануне цена газа впервые опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 16 февраля 2022 года. Это произошло на фоне потепления в Европе.



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Айрат Назипов