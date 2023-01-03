Власти Татарстана предоставят субсидию на создание университетской стартап-студии в размере 100 млн рублей

Фото: Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана утвердил порядок предоставления субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение расходов по созданию и поддержке университетских стартап-студий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом России. Субсидия будет выделена в форме взноса в уставный капитал организации. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерство образования и науки.



Для получения субсидии необходимо отправить заявку, которая должна пройти специальный отбор. В его критерии входят следующие пункты:

некоммерческая организация осуществляет инновационную и инвестиционную деятельность в Татарстане не менее трех лет;

входит в состав учредителей стартап-студии;

единственным учредителем некоммерческой организации является Кабмин.

Кроме того, организация должна соответствовать нескольким обязательным пунктам:

отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов или неполное отсутствие в случае, если задолженность не превышает 300 тысяч рублей;

соискатель не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением присоединения к нему гранта другого юридического лица);

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере соискателя;

соискатель гранта не должен быть иностранным юридическим лицом или российским, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%;

не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Размер субсидии составит 100 миллионов рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Татарстане создадут инженерные школы на базе трех университетов. Так, при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении. Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью. Университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

Кроме того, Мишустин также рассказал, что КАМАЗ в партнерстве с Уральским федеральным университетом (УФУ) планирует создать школу, специализирующуюся на искусственном интеллекте и цифровых технологиях. Всего по России отобрали 30 университетов из 89. «Татнефть» выступит партнером ИТМО при создании школы по направлению «Биотехнологии».



Так, первая университетская стартап-студия была зарегистрирована 25 ноября этого года. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании Набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.

Уставный капитал поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) университет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».

Организация представлена 18 видами деятельности, среди которых можно отметить:

исследование конъюнктуры рынка;

торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи интернета;

разработка компьютерного программного обеспечения;

деятельность web-порталов;

обучение профессиональное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Университетскую стартап-студию возглавил 39-летний Александр Борисов — один из ключевых топ-менеджеров татарстанской ИТ–индустрии. Он проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Этот пост он занял в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры Татарстана. До этого Борисов более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных ИТ-компаний.

В начале этого месяца Борисов рассказал «Реальному времени», что деятельность стартап-студии направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников.

Говоря о ее задачах, он отметил, что они не направлены на учебный процесс. По его словам, проект решает вопросы коммерциализации научного и человеческого потенциала вузов.

— Включаться в работу студии может кто угодно. Пока главное — это желание. Позже, когда желающих уже будет больше, чем мест в генерируемых стартапах, вероятно, будет какой-то отбор, — отметил он.

Также руководитель стартап-студии рассказал, как устроена совместная работа с КАМАЗом. По его словам, набережночелнинское предприятие является стратегическим партнером и определяет направление, в котором будет рассматриваться приоритетно поиск бизнес-гипотез для проработки и реализации студией.

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Максим Кокунин