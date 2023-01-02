Главное о коронавирусе на 2 января: снижение заболеваемости в Татарстане, тесты для въезжающих из Китая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Снижение заболеваемости в Татарстане



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Всего на 2 января в республике зарегистрировано 193 398 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 190 664 человека, в том числе 68 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 009 человек.

В Татарстане вторую неделю подряд снижается заболеваемость COVID-19. Она стала на четверть (25,4%) меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом — с 26 декабря по 1 января госпитализировали 155 человек, заразившихся коронавирусом, что на 20,1% меньше, чем за предыдущую неделю.

Завершен срок оплаты накопившихся из-за COVID-19 коммерческих долгов по аренде

За последние сутки в России выявили 3 884 новых случая коронавируса, выздоровели 4 489 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 807 431 человека, а выздоровевших — до 21 217 574 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 393 805 человек.

В РФ завершился период, в который бизнес, пострадавший от пандемии COVID-19, должен был выплатить задолженность за аренду помещений в 2020 году. Эта мера была рассчитана до 1 января 2023 года и распространялась среди торговых компаний, которые воспользовались отсрочкой, в первую очередь по торговым точкам и по офисным помещениям.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 324,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 45 тысяч тестов на COVID-19.

Жители Японии впервые за 3 года пришли ко дворцу поздравить императора

В мире коронавирусом нового типа на 09.30 (мск) заразились 660 707 639 человек, 6 691 027 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 752 629). На второй строчке — Индия (44 680 046), на третьей — Франция (39 498 188), на четвертой — Германия (37 369 867), на пятой — Бразилия (36 331 281).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 674). За ними следуют Бразилия (693 853), Индия (530 707), Россия (385 839, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).

Все больше государств вводят тесты на COVID-19 для путешественников из Китая, прибывающих в их страны, после того как Пекин отменил ограничения на поездки за границу, несмотря на рост числа случаев заболевания. Общее количество стран, которые потребовали у приезжающих из КНР тесты или ввели иные меры контроля, достигло четырнадцати. В их числе Испания, Южная Корея и Израиль, которые ввели обязательные тесты в пятницу. Они присоединились к Италии, Японии, Индии, Малайзии, Тайваню, Таиланду, Австралии, Канаде и Соединенным Штатам. Марокко вводит жесткий запрет на въезд лиц любой национальности из КНР с 3 января, в аэропортах Филиппин также усиливается контроль за лицами, прибывающими из Китая. С 5 января все пассажиры из Китая, Гонконга или Макао, въезжающие в США, должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за два дня до поездки и предоставить отрицательный результат перед посадкой на рейс.



Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в интервью телеканалу CBS, что темпы развития китайской экономики в минувшем году могут впервые за последние 40 лет оказаться на уровне или ниже аналогичных средних показателей мирового ВВП. «Следующий год будет тяжелым для Китая. И это приведет к негативным тенденциям во всем мире. Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то там картина еще более плачевная. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа», — отметила руководитель финучреждения.

Жители Японии впервые за 3 года с начала пандемии смогли в понедельник прийти к императорскому дворцу в центре Токио, где император Нарухито поздравляет их с Новым годом. Из-за распространения коронавируса пришлось ограничить число посетителей, которые выиграли эту возможность в лотерею. «Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим для всех из вас», — сказал император с застекленного балкона, на котором приветствовал собравшихся вместе с императрицей Масако и дочерью принцессой Айко. В течение дня приветствовать императора смогут 9 600 человек, которые будут проходить на территорию дворца группами. Всего в течение дня будет организовано шесть таких приветствий. Желающие могут оставить императору поздравление с Новым годом в специальной книге, установленной перед пунктом досмотра.

Фото: wikimedia.org/nattou

Смертность от последствий ковида в Чехии в прошлом году уменьшилась примерно на 25% по сравнению с 2021 годом, в то же время число заразившихся коронавирусом возросло на 15%.

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Маргарита Головатенко