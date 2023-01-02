Главное о коронавирусе на 2 января: снижение заболеваемости в Татарстане, тесты для въезжающих из Китая
Снижение заболеваемости в Татарстане
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 60 новых случаев COVID-19. Всего на 2 января в республике зарегистрировано 193 398 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 190 664 человека, в том числе 68 за минувшие сутки. Умерли за весь период 2 009 человек.
- В Татарстане вторую неделю подряд снижается заболеваемость COVID-19. Она стала на четверть (25,4%) меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время».
- В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом — с 26 декабря по 1 января госпитализировали 155 человек, заразившихся коронавирусом, что на 20,1% меньше, чем за предыдущую неделю.
Завершен срок оплаты накопившихся из-за COVID-19 коммерческих долгов по аренде
За последние сутки в России выявили 3 884 новых случая коронавируса, выздоровели 4 489 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 807 431 человека, а выздоровевших — до 21 217 574 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 43 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 393 805 человек.
- В РФ завершился период, в который бизнес, пострадавший от пандемии COVID-19, должен был выплатить задолженность за аренду помещений в 2020 году. Эта мера была рассчитана до 1 января 2023 года и распространялась среди торговых компаний, которые воспользовались отсрочкой, в первую очередь по торговым точкам и по офисным помещениям.
- По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 324,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 45 тысяч тестов на COVID-19.
Жители Японии впервые за 3 года пришли ко дворцу поздравить императора
В мире коронавирусом нового типа на 09.30 (мск) заразились 660 707 639 человек, 6 691 027 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 752 629). На второй строчке — Индия (44 680 046), на третьей — Франция (39 498 188), на четвертой — Германия (37 369 867), на пятой — Бразилия (36 331 281).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 674). За ними следуют Бразилия (693 853), Индия (530 707), Россия (385 839, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).
- Все больше государств вводят тесты на COVID-19 для путешественников из Китая, прибывающих в их страны, после того как Пекин отменил ограничения на поездки за границу, несмотря на рост числа случаев заболевания. Общее количество стран, которые потребовали у приезжающих из КНР тесты или ввели иные меры контроля, достигло четырнадцати. В их числе Испания, Южная Корея и Израиль, которые ввели обязательные тесты в пятницу. Они присоединились к Италии, Японии, Индии, Малайзии, Тайваню, Таиланду, Австралии, Канаде и Соединенным Штатам. Марокко вводит жесткий запрет на въезд лиц любой национальности из КНР с 3 января, в аэропортах Филиппин также усиливается контроль за лицами, прибывающими из Китая. С 5 января все пассажиры из Китая, Гонконга или Макао, въезжающие в США, должны будут пройти тест на COVID-19 не более чем за два дня до поездки и предоставить отрицательный результат перед посадкой на рейс.
- Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила в интервью телеканалу CBS, что темпы развития китайской экономики в минувшем году могут впервые за последние 40 лет оказаться на уровне или ниже аналогичных средних показателей мирового ВВП. «Следующий год будет тяжелым для Китая. И это приведет к негативным тенденциям во всем мире. Если мы посмотрим на страны с развивающейся экономикой, то там картина еще более плачевная. Почему? Потому что, помимо всего прочего, они страдают от высоких процентных ставок и роста курса доллара. Для тех экономик, которые имеют высокий уровень этих показателей, это просто катастрофа», — отметила руководитель финучреждения.
- Жители Японии впервые за 3 года с начала пандемии смогли в понедельник прийти к императорскому дворцу в центре Токио, где император Нарухито поздравляет их с Новым годом. Из-за распространения коронавируса пришлось ограничить число посетителей, которые выиграли эту возможность в лотерею. «Я надеюсь, что этот год будет мирным и хорошим для всех из вас», — сказал император с застекленного балкона, на котором приветствовал собравшихся вместе с императрицей Масако и дочерью принцессой Айко. В течение дня приветствовать императора смогут 9 600 человек, которые будут проходить на территорию дворца группами. Всего в течение дня будет организовано шесть таких приветствий. Желающие могут оставить императору поздравление с Новым годом в специальной книге, установленной перед пунктом досмотра.
- Смертность от последствий ковида в Чехии в прошлом году уменьшилась примерно на 25% по сравнению с 2021 годом, в то же время число заразившихся коронавирусом возросло на 15%.
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Источник : https://realnoevremya.ru/news/269827-glavnoe-o-koronaviruse-na-2-yanvarya - надеюсь, это связано в тем, что заболевших меньше стало, а не нг