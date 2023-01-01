В Татарстане вторую неделю подряд снижается заболеваемость COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В Татарстане с 26 декабря по 1 января зарегистрировали 495 случаев заражения коронавирусом. Это на четверть (25,4%) меньше, чем за предыдущие семь дней, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



Заболеваемость коронавирусом в Татарстане снижается вторую неделю подряд. С 19 по 25 декабря в республике выявили 664 случая заражения COVID-19, что за 8,8% меньше, чем за предыдущие семь дней (728).



Всего на начало 2023 года в Татарстане зафиксировано 193 338 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 190 596 человек. Умерли 2 009 татарстанцев.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как подсчитало «Реальное время», за 2022 год в Татарстане выявили 150 575 случаев заражения коронавирусом. Это в 3,5 раза больше, чем с начала пандемии по 31 декабря 2021 года. На эту дату в республике было зарегистрировано 42 702 случая COVID-19.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты на 1 января.

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Татьяна Демина