В Татарстане сократилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 26 декабря по 1 января госпитализировали 155 человек, заразившихся коронавирусом. Это на 20,1% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.



С 19 по 25 декабря 2022 года в республике в больницы попали 194 человека, заразившихся коронавирусом. За неделю с 12 по 18 декабря в больницы госпитализировали 158 татарстанцев с COVID-19.



На 1 января 2023 года в Татарстане зафиксировано 193 338 случаев COVID-19. Вылечились от него за это время 190 596 человек. Умерли 2 009 татарстанцев.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Татьяна Демина