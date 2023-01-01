Татарстан лидирует среди регионов ПФО по обороту заведений общепита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января—ноября 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов составил 49,16 миллиарда рублей. Это самый большой показатель среди 14 регионов Приволжского федерального округа, следует из данных Росстата.

По сравнению с январем—ноябрем 2021 года оборот татарстанских заведений общепита в сопоставимых ценах увеличился на 3,2%. Для сравнения, в Самарской области показатель вырос на 17,6%.

В целом в ПФО за 11 месяцев 2022 года оборот баров, кафе и ресторанов достиг 265,6 млрд рублей. По сравнению с январем—ноябре 2021-го показатель вырос на 3,9%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана за первые три квартала 2022 года оценивался в 38,6 миллиарда. Их первых девяти месяцев самый большой показатель зарегистрирован за сентябрь — 5,288 млрд рублей.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина