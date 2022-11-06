Оборот заведений общепита Татарстана в 10,5 раза превышает показатель кафе и ресторанов Мордовии
Оборот заведений общепита Татарстана вырос на 13,7%
Оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана достиг 38,6 миллиарда рублей. Таковы данные официальной статистики за январь — сентябрь 2022 года.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года оборот заведений общепита Татарстана составлял 33,95 млрд рублей. Таким образом, в абсолютных цифрах он вырос на 13,7%, а с учетом инфляции — всего на 0,5%.
Самым удачным из трех кварталов текущего года для баров, кафе и ресторанов Татарстана стал третий. За июль — сентябрь их оборот составил 14,1 миллиарда рублей. За второй квартал показатель оценивается в 12,7 миллиарда, а за первый — в 11,76 миллиарда рублей.
Их первых девяти месяцев года самый большой оборот татарстанских заведений общепита зарегистрирован за сентябрь — 5,288 млрд рублей. Это на 44% больше, чем за февраль — на него пришелся наименьший показатель (3,66 миллиарда). По сравнению с сентябрем 2021-го оборот баров кафе и ресторанов в абсолютных цифрах оказался больше на 18%.
|
2021
|
2022
|
январь
|
3,28 млрд
|
3,8 млрд
|
февраль
|
3,27 млрд
|
3,66 млрд
|
март
|
3,8 млрд
|
4,27 млрд
|
апрель
|
4 млрд
|
4,2 млрд
|
май
|
3,78 млрд
|
4,3 млрд
|
июнь
|
3,69 млрд
|
4,2 млрд
|
июль
|
3,7 млрд
|
4,2 млрд
|
август
|
3,9 млрд
|
4,6 млрд
|
сентябрь
|
4,47 млрд
|
5,28 млрд
|
январь — сентябрь
|
33,95 млрд
|
38,6 млрд
Стоит отметить, что в начале 2022 года на показателе отразились антиковидные ограничения — посещать заведения общепита в Татарстане вплоть до 21 февраля могли только привитые против COVID-19 с QR-кодом. После отмены этой нормы оборот баров, кафе и ресторанов начал расти — в марте он превысил 4 миллиарда.
На Татарстан приходится почти пятая часть оборота заведений общепита в ПФО
По обороту заведений общепита Татарстан в Приволжском федеральном округе уверенно лидирует. На него приходится почти пятая часть (18,4%) оборота баров, кафе и ресторанов всего округа, куда входят 14 регионов. В целом в ПФО показатель по итогам января — сентября составляет почти 209,3 миллиарда рублей.
Татарстан лидирует с большим отрывом — Самарскую область, которая находится на 2-м месте, республика обогнала в 1,5 раза. Оборот ее заведений общепита за 9 месяцев составил 24,77 миллиарда рублей.
Самый минимальный оборот заведений общепита зарегистрирован в Мордовии — 3,66 миллиарда рублей. Это в 10,5 раза меньше показателя баров, кафе и ресторанов Татарстана.
«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по обороту заведений общепита за 9 месяцев на основе данных официальной статистики:
- Татарстан — 38,6 миллиарда;
- Самарская область — 24,77 миллиарда;
- Нижегородская область — 22,8 миллиарда;
- Башкирия — 22,155 миллиарда;
- Пермский край — 21,5 миллиарда;
- Оренбургская область — 13,24 миллиарда;
- Саратовская область — 12,5 миллиарда;
- Удмуртия — 12 миллиардов;
- Кировская область — 9,7 миллиарда;
- Чувашия — 9,66 миллиарда;
- Пензенская область — 7,3 миллиарда;
- Ульяновская область — 6,68 миллиарда;
- Марий Эл — 4,6 миллиарда;
- Мордовия — 3,66 миллиарда.
В целом оборот заведений общепита Татарстана за январь — сентябрь 2022 года лишь немногим меньше суммы показателей Мордовии, Марий Эл, Ульяновской области, Удмуртии и Саратовской области. Оборот баров, кафе и ресторанов этих пяти регионов составил почти 39,5 миллиарда рублей.
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