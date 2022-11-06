Оборот заведений общепита Татарстана в 10,5 раза превышает показатель кафе и ресторанов Мордовии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Оборот заведений общепита Татарстана вырос на 13,7%

Оборот баров, кафе и ресторанов Татарстана достиг 38,6 миллиарда рублей. Таковы данные официальной статистики за январь — сентябрь 2022 года.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года оборот заведений общепита Татарстана составлял 33,95 млрд рублей. Таким образом, в абсолютных цифрах он вырос на 13,7%, а с учетом инфляции — всего на 0,5%.

За аналогичный период прошлого года оборот заведений общепита Татарстана составлял 33,95 млрд рублей. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Самым удачным из трех кварталов текущего года для баров, кафе и ресторанов Татарстана стал третий. За июль — сентябрь их оборот составил 14,1 миллиарда рублей. За второй квартал показатель оценивается в 12,7 миллиарда, а за первый — в 11,76 миллиарда рублей.

Их первых девяти месяцев года самый большой оборот татарстанских заведений общепита зарегистрирован за сентябрь — 5,288 млрд рублей. Это на 44% больше, чем за февраль — на него пришелся наименьший показатель (3,66 миллиарда). По сравнению с сентябрем 2021-го оборот баров кафе и ресторанов в абсолютных цифрах оказался больше на 18%.

2021 2022 январь 3,28 млрд 3,8 млрд февраль 3,27 млрд 3,66 млрд март 3,8 млрд 4,27 млрд апрель 4 млрд 4,2 млрд май 3,78 млрд 4,3 млрд июнь 3,69 млрд 4,2 млрд июль 3,7 млрд 4,2 млрд август 3,9 млрд 4,6 млрд сентябрь 4,47 млрд 5,28 млрд январь — сентябрь 33,95 млрд 38,6 млрд

Стоит отметить, что в начале 2022 года на показателе отразились антиковидные ограничения — посещать заведения общепита в Татарстане вплоть до 21 февраля могли только привитые против COVID-19 с QR-кодом. После отмены этой нормы оборот баров, кафе и ресторанов начал расти — в марте он превысил 4 миллиарда.

В начале 2022 года на обороте заведений общепита отразились антиковидные ограничения. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На Татарстан приходится почти пятая часть оборота заведений общепита в ПФО

По обороту заведений общепита Татарстан в Приволжском федеральном округе уверенно лидирует. На него приходится почти пятая часть (18,4%) оборота баров, кафе и ресторанов всего округа, куда входят 14 регионов. В целом в ПФО показатель по итогам января — сентября составляет почти 209,3 миллиарда рублей.

Татарстан лидирует с большим отрывом — Самарскую область, которая находится на 2-м месте, республика обогнала в 1,5 раза. Оборот ее заведений общепита за 9 месяцев составил 24,77 миллиарда рублей.

Самый минимальный оборот заведений общепита зарегистрирован в Мордовии — 3,66 миллиарда рублей. Это в 10,5 раза меньше показателя баров, кафе и ресторанов Татарстана.

Самый минимальный оборот заведений общепита зарегистрирован в Мордовии. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по обороту заведений общепита за 9 месяцев на основе данных официальной статистики:

Татарстан — 38,6 миллиарда; Самарская область — 24,77 миллиарда; Нижегородская область — 22,8 миллиарда; Башкирия — 22,155 миллиарда; Пермский край — 21,5 миллиарда; Оренбургская область — 13,24 миллиарда; Саратовская область — 12,5 миллиарда; Удмуртия — 12 миллиардов; Кировская область — 9,7 миллиарда; Чувашия — 9,66 миллиарда; Пензенская область — 7,3 миллиарда; Ульяновская область — 6,68 миллиарда; Марий Эл — 4,6 миллиарда; Мордовия — 3,66 миллиарда.

В целом оборот заведений общепита Татарстана за январь — сентябрь 2022 года лишь немногим меньше суммы показателей Мордовии, Марий Эл, Ульяновской области, Удмуртии и Саратовской области. Оборот баров, кафе и ресторанов этих пяти регионов составил почти 39,5 миллиарда рублей.



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Татьяна Демина