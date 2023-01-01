В новогодних гуляньях по всей России участвовали более 1,6 млн человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В новогоднюю ночь в праздничных мероприятиях по всей России участвовали свыше 1,6 миллиона человек. Такие данные приводит МВД.

Общественный порядок в новогоднюю ночь в России обеспечивали свыше 66 тысяч полицейских. Также этим занимались сотрудники Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители ЧОПов.

Нарушений общественного порядка в ночь с 31 декабря на 1 январе в стране не допущено. Сотрудники полиции продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанцы встречали Новый год на двух площадках — у Центра семьи «Казан», где установлена главная елка, и в парке «Черное озеро». За порядком в городе следили 342 полицейских, 100 сотрудников Росгвардии, 15 муниципальных служащих и 44 сотрудника ЧОПа. В Рождественскую ночь задействуют 249 сотрудников полиции.

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Татьяна Демина