Главное о коронавирусе на 1 января: 150 тысяч случаев за год в Татарстане, о COVID-19 в новогодних обращениях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Коронавирус за год унес жизни 572 татарстанцев

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 61 человека. Всего на 1 января в республике зарегистрировано 193 338 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 190 596 человека, за минувшие сутки — 72. От коронавируса умерли 2 009 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 12 человек.



За 2022 год в Татарстане выявили 150 575 случаев заражения коронавирусом. Это в 3,5 раза больше, чем с начала пандемии по 31 декабря 2021 года. На эту дату в республике было зарегистрировано 42 702 случая COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

От коронавируса за 2022 год в Татарстане умерли 572 человека. На конец прошлого года зарегистрировано 2 009 умерших от COVID-19, а на аналогичную дату 2021-го — 1 437.



Почти 11,3 миллиона российских случаев COVID-19 за год

За последние сутки в России выявили 5 038 случаев коронавируса, выздоровели 5 283 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 803 547, а выздоровевших — до 21 213 085. Госпитализировали за сутки 470 человек. Умерли за сутки 50 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 393 762 человек.

С 1 января по 31 декабря 2022 года в России от коронавируса умерли 84 852 человека. Это в три раза меньше, чем в прошлом году, когда COVID-19 стал причиной смерти 251 841 россиянина.

Уровень заболеваемости COVID-19 в России в прошлом году вырос на треть по сравнению с 2021-м. С 1 января по 31 декабря 2022 года зафиксировано 11 298 525 случаев заражения, а за 2021-й — 7 340 685.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России проведено 67 тысяч тестов на COVID-19. Всего на 1 января 2023 года в стране выполнено более 324,7 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Си Цзиньпин призвал усилить старания, чтобы победить COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 660 401 245 раз, 6 690 192 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (100 749 731). На второй строчке — Индия (44 679 873), на третьей — Франция (39 498 188), на четвертой — Германия (37 369 866), на пятой — Бразилия (36 331 281).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 092 674). За ними следуют Бразилия (693 853), Индия (530 705), Россия (385 789, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (331 099).



За время пандемии сделано 13 162 761 528 инъекций вакцины против коронавируса.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в новогоднем обращении назвал вспышку омикрон-штамма коронавируса в числе событий 2022 года, которые останутся в истории. В списке также убийство экс-премьера страны Синдзо Абэ, украинский кризис, рост цен из-за энергетического кризиса и рекордное ослабление иены.

Фото: kremlin.ru (архив)

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга считает, что в такой кризисной ситуации, как пандемия коронавируса, а также миграция и вопрос о деньгах, «Европарламент всегда был скорее частью проблемы, чем частью ее решения». Она заявила, что сейчас Европейский парламент переживает «моральный кризис».

Президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении призвал жителей страны пройти повторную вакцинацию против COVID-19. «Я призываю всех сограждан, особенно тех, кто старше 70 лет, сделать новые прививки», — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении заявил, что борьба с пандемией коронавируса вступила в новую стадию. В связи с этим он призвал жителей Китая усилить старания, настойчивость и сплоченность, чтобы победить эпидемию. «По-прежнему требуется напряжение сил, все продолжают упорно трудиться, и впереди нас ждет рассвет», — сказал он.

Фото: kremlin.ru (архив)

С 1 января Франция вводит обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая. Они должны предъявить отрицательный результат теста. Эммануэль Макрон объяснил такую меру ростом заболеваемости COVID-19 в Китае.

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Татьяна Демина